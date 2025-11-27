П апа Лъв XIV пристига в Турция за първото си посещение след избирането му за глава на Римокатолическата църква. Според програмата, разпространена от Ватикана, се очаква Светият отец да пристигне в Анкара в 12:30 ч. местно време в четвъртък и да бъде посрещнат с официална церемония на летището.

Веднага след кацането си в турската столица папа Лъв XIV ще посети мавзолея на основателя на Република Турция Мустафа Кемал Ататюрк, където ще почете неговата памет с полагане на венец. В 14:10 ч. е предвидена церемонията по посрещане в президентството. По програма срещата с президента Реджеп Тайип Ердоган трябва да продължи около половин час. След това Светият отец ще се оправи към католическата църква "Дева Мария", която се намира в близост до Посолството на Ватикана в Турция. Там в 15:20 ч. започва срещата му с граждани, представители на християнската общност в страната и дипломатическия корпус. Папата трябва да отпътува към Истанбул около 18 ч., пише БТА.

Програмата в Истанбул на 28 ноември започва със среща с християнското духовенство в мегаполиса, която ще се проведе в катедралата "Свети Дух", a след нея предстои посещение на Френския дом за социално слаби. През същия ден папа Лъв XIV ще отпътува към град Изник или някогашната Никея, където е предвидена възпоменателна церемония, с която ще бъде отбелязана 1700-годишнината от Никейския събор.

Програмата на Светия отец на 29 ноември започва с посещение на джамията "Султан Ахмет" в Истанбул, следвана от среща с представители на християнските църкви в Турция и лидерите на местните християнски общности. Едно от най-масовите събития, свързани с неговото посещение, е Светата литургия от 16:50 ч., която ще се проведе в "Арена Волксваген".

На 30 ноември преди да отпътува от Истанбул папа Лъв XIV ще се помоли в Арменската апостолическа църква. Прощалната церемония на летището е предвидена за 14:10 ч. От Турция папата ще отпътува за Ливан.