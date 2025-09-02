Х иляди протестиращи изпълниха улиците на Чикаго снощи, пеейки, скандирайки и развявайки плакати в знак на протест срещу заплахите на американския президент Доналд Тръмп да разположи в града войници от Националната гвардия на САЩ и агенти на федералната агенция за миграцията.

Това е един от около 1000 протеста в цялата страна под мотото „Работниците над милиардерите” по повод деня на труда в САЩ.

Демонстрацията във Ветровития град имаше по-остър тон, тъй като жителите се възмутиха от обещанието на Тръмп да насочи вниманието си към Чикаго след разполагането на войници в Лос Анджелис и Вашингтон, други два града, управлявани от демократите.

В изказване пред събралите се протестиращи кметът Брандън Джонсън обеща, че Чикаго ще се съпротивлява срещу намесата на федералното правителство.

„Това е градът, който ще защити страната“, заяви той под бурните овации на протестиращите.

Според организаторите в протеста са участвали между 5000 и 10 000 души.

