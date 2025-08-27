П овече от 300 украински войници, участвали в нахлуването в Курска област, са били осъдени от Русия през тази година по обвинения в тероризъм, съобщиха Аналитичният център „Кирил Парубец“ и Insider.

Руската армия навлезе в област, пощадена от тежки сражения

„Цялостен анализ на нормите на международните договори показва, че обвинението в тероризъм по принцип е неприложимо в ситуация на международен въоръжен конфликт“, заяви пред Insider Сергей Давидис, ръководител на проекта „Подкрепа за политически затворници“.

През тази година Русия непрекъснато осъжда украински войници, пленени в Курска област, за тероризъм. През юни вече 184 украински военнопленници бяха обвинени в тероризъм.

Един от осъдените войници е получил доживотна присъда, а повечето военнопленници са осъдени на 13-28 години затвор.

Има 525 публично известни украински военнопленници, заловени в Курска област, и над 50% от тях вече са осъдени от руските власти.

Други четирима войници от останалите 228 неосъдени вече са разследвани. Сред 305-те войници, осъдени през тази година, 290 са военнопленници, а 15 са осъдени задочно, съобщи БГНЕС.

„Конкретните действия, описани в тези присъди, или не са престъпления, или са нарушения на законите и обичаите на войната, които трябва да бъдат доказани и преследвани. Тъй като в действителност не са повдигнати такива обвинения, се оказва, че преследването се извършва само заради факта на участието във военни действия, което наистина противоречи на Женевската конвенция за военнопленниците“, каза Давидис.

Руският Втори западен военен съд е изпълнил присъдите срещу 305 украински военнопленници от началото на годината.

Руските власти редовно повдигат политически мотивирани обвинения, без да предоставят на подсъдимите свободни и справедливи съдебни процеси.