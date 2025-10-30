Н ов напрегнат епизод в небето над Балтика. Полски изтребители МиГ-29 са били вдигнати по тревога за втори пореден ден, за да прехванат руски разузнавателен самолет, съобщи министърът на отбраната на Полша Владислав Кошиняк-Камиш.
Руският самолет е летял в международното въздушно пространство, но без подаден полетен план и с изключен транспондер – практика, която военните определят като провокативна и опасна.
„Ситуацията е идентична с вчерашната,” заяви министърът, без да разкрива повече подробности.
Септември вече вдигна тревожното ниво:
- Три руски военни самолета навлязоха в естонското въздушно пространство за цели 12 минути.
- Над 20 руски дрона преминаха границата на Полша в една нощ.
Източният фланг на НАТО е в пълна готовност. Натискът в небето над Балтика расте.