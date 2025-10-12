Д ържавите членки на Европейския съюз започнаха в недея въвеждането на нова система за контрол по външните граници на блока, която електронно регистрира данните на граждани на трети страни, предаде Ройтерс.

Системата за влизане/излизане (EES) е автоматизиран механизъм, който изисква от пътуващите да се регистрират на границата чрез сканиране на паспорта и вземане на пръстови отпечатъци и снимка. Въвеждането ѝ ще се извърши постепенно в рамките на шест месеца.

Мярката има за цел да открива лица, които остават в дадена страна след изтичане на визовия срок, да се бори с фалшифицирането на самоличности и да се предотврати незаконната миграция, като се отчита политическият натиск в някои страни от ЕС за по-твърд курс.

„Системата за влизане/излизане е дигиталната основа на нашата нова общоевропейска рамка за миграция и убежище“, се казва в изявление на европейския комисар по вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер.

Гражданите на държави извън ЕС ще трябва да регистрират личните си данни при първото влизане в Шенгенското пространство – всички държави членки на ЕС с изключение на Ирландия и Кипър, но включително Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн. При следващи пътувания ще е необходима само биометрична проверка на лицето.

Системата трябва да стане напълно функционална до 10 април 2026 г., като печатът в паспорта ще бъде заменен с електронен запис, предаде БТА.