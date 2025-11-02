К ато студентка в края на 70-те години на миналия век Санае Такаичи пътува шест часа на ден с автобус и влак от дома на родителите си в Западна Япония, за да учи в университет. Тя е фен на хевиметъл музиката, Iron Maiden и мотоциклетите Kawasaki и мечтае да живее самостоятелно. Майка й обаче е консервативна жена, която не е склонна да я пусне сама.

„Мечтаех да имам собствен замък“, пише г-жа Такаичи в мемоари от 1992 г.

Желязна

64-годишната Такаичи, която е израснала близо до древната японска столица Нара, не се поддава на лесни етикети. Тя е аматьор барабанистка, която боготвори групи като Iron Maiden, Black Sabbath и Deep Purple, но също така носи сини костюми, за да отдаде почит на другия си кумир, бившия британски премиер Маргарет Тачър. Това й печели и прякора Японската желязна лейди. И до днес тя все още взима палките си и сяда зад електронен комплект, когато има нужда да облекчи стреса. „Свиря, след като съпругът ми заспи“, пошегува се тя в скорошно интервю. Въпреки това тя се отказа от мотоциклетите, за да избегне инциденти, които биха могли да попречат на работата ѝ.

Като протеже на Шиндзо Абе, най-дълго управлявалия министър-председател на Япония, убит през 2022 г., тя е много вероятно да придвижи политиката в Япония още по-надясно и да се доближи до движението MAGA на Доналд Тръмп. Последното стана още по-очевидно след посещението на Тръмп в Токио, където му бяха оказани изобилни почести и дори двамата с Такаичи подписаха шапки с текст: „Япония се завръща“.

Скромно

Докато много японски политици произхождат от богати, елитни кръгове, г-жа Такаичи е израснала в скромно семейство в префектура Нара, район, изпълнен с храмове, светилища, гъсти гори и зелени хълмове. Майка ѝ е работила в полицейското управление, а баща ѝ е работил в производител на автомобилни части, отбелязва „Ню Йорк Таймс“.

Родителите ѝ оказваха натиск да учи в университета Кобе, държавно училище на около 80 км от родния ѝ град, въпреки че е била приета в елитни частни институции в Токио. Те смятат, че дъщеря им не се нуждае от университетско образование, защото е момиче.

За първи път жена стана премиер на Япония!

След дипломиране тя проявява интерес към американската политика и получава стаж в офиса на бившата конгресменка Патриша Шрьодер от Колорадо, демократка и пламенна феминистка.

След завръщането си в Япония прави кариера като телевизионна личност със сила в дебатите. През 1993 г. започва политическата си кариера, печелейки избори за парламент като независим кандидат от Нара. Баща й влага пенсионния си фонд в кампанията й.

Ментор

По време на ранните си години в парламента тя изгражда траен съюз с ментора си Шиндзо Абе, депутат от елитно семейство с националистически мироглед. Двамата намират общ език по въпроси като увеличаване на военните разходи и добавяне на по-патриотичен тон към учебниците по история.

Когато г-н Абе е избран за първия си мандат като министър-председател през 2006 г., той я назначава в кабинета си, което я прави една от най-видимите жени в японската политика.

Когато г-н Абе е убит пред жп гара в Нара, докато произнася реч, г-жа Такаичи беше съкрушена. По това време тя каза, че „никога не се е чувствала толкова физически и психически потисната“.

„Трябва да работя много усилено от днес“, написа тя в социалните мрежи, „иначе ще трябва да му се извиня“.

Възход

Когато Шигеру Ишиба обяви през септември, че ще подаде оставка като министър-председател, след серия от срамни изборни поражения за ЛДП, г-жа Такаичи отново вдигна ръка, за да поведе партията си. Тя победи четирима мъже, яхвайки вълна от подкрепа сред обикновените членове на партията с послание за превръщането на „тревогите на хората в надежда“.

Фамилия

Личният й живот е също доста бурен. През 2004-та се жени за Таку Ямамото, политик от ЛДП. Двамата обаче се развеждат през 2017 г. заради бурни семейни спорове на политическа основа. Те обаче се женят отново през 2021-ва и в знак на признателност Ямамото приема нейното фамилно име като изключително рядък жест в патриархалната култура на Япония.

В град Кашихара в Нара, родния град на г-жа Такаичи, който има население от около 125 000 души, нейните приятели и поддръжници отпразнуваха нейното възход, молейки се за нейния успех в местните храмове и изпращайки бели орхидеи до районния ѝ офис.

Нара заема и централно място в кампанията й. Тя обвинява туристите, че ритат свещените елени в парка на древната столица. Това й докарва критики и обвинения в ксенофобия.

Рецепта

Дял в известността й има и местният фризьор Юкитоши Араи, който създава късата й прическа, нейна запазена марка. Той каза, че иска очите и ушите ѝ да бъдат видими, за да покаже, че вижда и чува хората, които среща. Дори веднъж ѝ подарил бутилка шампоан, който се твърди, че г-жа Тачър е харесала по време на посещението си в Токио. След победата й Араи е изпратил SMS на бившата си клиентка, за да ѝ напомни да се грижи за себе си.

Все пак тя очевидно очарова и Тръмп, след като той я нарече близка приятелка и заяви, че тя може винаги да разчита на него във всеки един момент.

Критици

Междувременно критиците твърдят, че Такаичи, въпреки нетрадиционния си възход в доминирания от мъже пейзаж на японската политика, има смесени резултати по отношение на правата на жените, а в кабинета си назначи само две. Тя е против омъжените жени да запазват отделни фамилни имена и се съпротивлява на женското наследяване в императорското семейство. Въпреки това нейната кампания от 2025 г. предложи данъчни облекчения за гледане на деца и корпоративни стимули, намеквайки за преминаване към по-благоприятни за жените политики.

Иван Петрински