С анае Такаичи стана първата жена, избрана на поста министър-председател на Япония на Долната камара на парламента.

Тя бе избрана неочаквано с мнозинство в първия тур на гласуването, ще встъпи официално в длъжност след среща с императора по-късно днес.

Шестдесет и четири годишната бивша вътрешна министърка, отговаряла за икономическата сигурност, спечели мнозинството от гласовете на депутатите - 237, в 465-местната Камара на представителите в парламента на страната (долната камара - Сюгиин).

Такаичи е лидер на управляващата Либерално-демократическа партия, която вчера сключи коалиционно споразумение с Партията на японското възстановяване.

Такаичи завършва университета в Кобе и работи като автор, юрист и телевизионен водещ, преди да започне политическата си кариера. Избрана като независим депутат в Камарата на представителите през 1993 г., тя се присъединява към Либералнодемократическата партия (ЛДП) през 1996 г. Протеже на Абе, Такаичи заема различни длъжности по време на премиерския му мандат, най-вече като министър на вътрешните работи и комуникациите.