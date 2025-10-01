А мериканските въоръжени сили намаляват присъствието си в Ирак, заяви във вторник Пентагонът, като изтъкна, че борбата срещу терористичната организация "Ислямска държава" (ИД) се е увенчала с успех, предаде ДПА.

Понастоящем не е ясно колко войници ще бъдат изтеглени и колко бойни единици ще останат на иракска територия, предаде БТА.

САЩ оглавяват международна коалиция срещу "Ислямска държава" в Ирак и Сирия. Кампанията срещу терористичната организация започна, след като ИД превзе обширни територии и в двете страни през 2014 година.

Намаляването на американското военно присъствие е част от по-ранно споразумение между иракските власти и Вашингтон за частично изтегляне от някои локации.