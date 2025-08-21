С еверна Корея е построила секретна военна база близо до границата си с Китай, съобщава "Гардиън".

Ново проучване предполага, че в нея може да са разположени най-новите балистични ракети с голям обсег на Пхенян

"Недекларираната" ракетна оперативна база Синпунг-донг се намира на около 27 км от китайската граница, посочва Центърът за стратегически и международни изследвания (CSIS) -базиран във Вашингтон мозъчен тръст.

Съоръжението в провинция Северен Пхенган вероятно помещава шест до девет междуконтинентални балистични ракети с ядрени заряди и техните пускови установки. В доклада се отбелязва, че оръжията "представляват потенциална ядрена заплаха за Източна Азия и континенталната част на Съединените щати".

Северна Корея засили програмата си за ядрени оръжия след неуспешната среща на върха със Съединените щати през 2019 г., а лидерът ѝ Ким Чен-ун наскоро призова за "бързо разширяване" на ядрения капацитет на дипломатически изолираната страна.

В доклада, който CSIS определи като първото задълбочено потвърждение от отворен източник за Синпунг-донг, пише, че базата е една от около "15-20 бази за балистични ракети, съоръжения за поддръжка, съхранение на ракети и бойни глави, които Северна Корея никога не е декларирала".

В проучването се посочва, че "не е известно съоръжението да е било предмет на каквито и да било преговори за ядрено разоръжаване, водени преди това между САЩ и Северна Корея".

Позовавайки се на текущите оценки на своите анализатори, CSIS заяви, че пусковите установки и ракетите биха могли да напуснат базата по време на криза или война, да се свържат със специални части и да извършват по-трудни за откриване изстрелвания от други части на страната.

Базата, заедно с други, "представлява основните компоненти на това, което се предполага, че е развиващата се стратегия на Северна Корея за балистични ракети и нейните разширяващи се ядрени възпиращи и ударни възможности на стратегическо ниво", пише в доклада.

Срещата на върха на Ким с президента на САЩ Доналд Тръмп през 2019 г. в Ханой, Виетнам, се провали, защото двете страни не се съгласиха какво би отстъпил Пхенян в замяна на облекчаване на санкциите.

Оттогава КНДР многократно е заявявала, че никога няма да се откаже от оръжията си и се е обявила за "необратима" ядрена държава.

А след руската инвазия в Украйна, Пхенян се сближи с Москва.

Южнокорейските и западните разузнавателни агенции заявиха, че Северът е изпратил над 10 000 войници в Русия през 2024 г. - предимно в Курска област - както и артилерийски снаряди, ракети и ракетни системи с голям обсег.

През последните дни Тръмп проведе разговори на високо ниво с руски и украински лидери в опит да сложи край на конфликта.

Вашингтон посочи, че има доказателства, че Русия засилва подкрепата си за Северна Корея, включително ѝ предоставя помощ за съвременни космически и сателитни технологии, в замяна на помощта ѝ в борбата срещу Украйна.

Анализатори твърдят, че ракетите носители за сателити и междуконтиненталните балистични ракети споделят голяма част от една и съща базова технология.