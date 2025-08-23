П ритокът на чуждестранни работници даде тласък на икономиката на еврозоната през последните години, като помогна за компенсиране на по-краткото работно време и по-ниските реални заплати, заяви в събота управителят на Европейската централна банка Кристин Лагард, съобщава агенция Ройтерс, цитирана от БНР.

Миграцията към Европейския съюз тласна населението на ЕС до рекорден брой през миналата година въпреки намаляващата раждаемост, но правителствата налагат ограничения за новопристигащите в отговор на вътрешното недоволство, отбелязва агенцията.

Лагард посочи увеличението на броя на работещите извън двадесетте страни на еврозоната, като фактор, който подкрепя икономиката на единния блок, въпреки нарастващото предпочитание за по-малко работно време и спада на жизнения стандарт в някои сектори.

"Въпреки че те представляваха само около 9% от общата работна сила през 2022 г., чуждестранните работници са отговорни за половината от растежа ѝ през последните три години", посочи Лагард в реч по време на годишния симпозиум на Федералния резерв на САЩ в Джаксън Хоул, Уайоминг.

"Без този принос условията на пазара на труда биха могли да бъдат по-тежки, а производството по-ниско", отбеляза тя.

Шефът на ЕЦБ също така посочи, че брутният вътрешен продукт в Германия щеше бъде с около 6% по-нисък през 2019 г. без чуждестранните работещи и добави, че силните икономически резултати на Испания след края на пандемията от Covid-19 също се дължат до голяма степен на приноса на чуждестранната работна ръка.

Населението на ЕС нарасна до рекордните 450,4 млн. души миналата година, тъй като нетната имиграция компенсира естествения спад на населението за четвърта поредна година.

Но това се случи с цената на политическа реакция от местните избиратели, които все повече се насочват към крайнодесните партии.

Така например, новото правителство на Германия преустанови програмите за събиране на семейства и презаселване, докато се стреми да си възвърне подкрепата от избирателите, които са привлечени от "Алтернатива за Германия".

В Съединените щати президентът Доналд Тръмп пък засили арестите на нелегални имигранти в САЩ, предприе мерки срещу незаконните преминавания на границите и отне легалния статут на стотици хиляди мигранти след встъпването си в длъжност през януари, напомня Ройтерс.

Според Лагард, европейският пазар на труда се е оказал изненадващо устойчив на инфлационния шок, случващ се веднъж на поколение, и на агресивното повишаване на лихвените проценти.

Заетостта се е увеличила с 4,1% между края на 2021 г. и средата на 2025 г., почти толкова, колкото икономиката, и приблизително два пъти повече, отколкото би предположило установено икономическо правило, заяви шефът на ЕЦБ. Тя добави, че както глобалните попътни ветрове, така и вътрешните силни страни са помогнали за постигането на такъв резултат.

"Инфлацията спадна рязко и то на забележително ниско нито по отношение на заетостта. Като разберем източниците на скорошната устойчивост, можем да бъдем по-добре подготвени за следващия шок, каквато и форма да приеме той", каза тя в своето изказване.

Кристин Лагард не даде подробности за перспективите за нивата на лихвените проценти на ЕЦБ през следващите месеци.

"Европейският пазар на труда премина през последните сътресения в неочаквано добра форма. Но трябва да бъдем предпазливи, когато приемаме, че това уникално съзвездие от сили ще продължи", заключи тя.