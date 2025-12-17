М ис Финландия Сара Дзафтсе беше лишена от короната си, след като публикува расистка снимка в социалните мрежи, съобщава BBC News.

Изданието уточнява, че на снимката жената е разтягала ъгълчетата на очите си с пръсти. Дзафтсе е подписал изображението с думите „хранене с китайците“. Публикацията предизвика обвинения в расизъм от Япония, Южна Корея и Китай.

Miss Finland is stripped of her crown for making 'racist' slanted eye gesture. Sarah Dzafce - who won the beauty contest just three months ago - was pictured using her fingers to stretch her eyes into a slanted shape. pic.twitter.com/6RySvshR5D — Howard Prince (@Howodd69) December 12, 2025

Дзафтсе се опита да се оправдае, твърдейки, че жестът е причинен от главоболие. Критиките обаче продължиха и дори финландският премиер Петери Орпо нарече действията ѝ „безразсъдни и глупави“.

Медията отбелязва, че организаторите на състезанието в крайна сметка са решили да отнемат титлата на Дзафтсе. Те са подчертали, че ролята ѝ на национален и международен представител предполага отговорност за действията ѝ.да използваме силата, която ни дават, но ще разберем с времето.“