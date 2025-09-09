А мериканската компания "Фрийпорт-Макморан" (Freeport-McMoRan) съобщи, че временно е спряла операции в мината "Грасберг" (Grasberg) в Индонезия.

Причината - свлачище блокира достъпа до части от нея и остави под земята седем работници.

Инцидентът е станал късно снощи в един от петте производствени блока в подземната мина "Грасберг" в Централна Папуа, съобщи компанията.

Местонахождението на седемте работници е известно и се смята, че те са в безопасност, съобщиха от "Фрийпорт-Макморан".

Спасителните екипи работят за разчистване на обекта и бързата евакуация на работниците.

Министърът на енергетиката и минералните ресурси на Индонезия Бахлил Лахадалия заяви днес, че неговият екип ще посети района, след което ще предостави актуална информация във връзка с инцидента.

