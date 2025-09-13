Н ова магнитна буря се очаква на Земята през следващите дни, съобщава Британската геоложка служба.

На 12 и 13 септември скоростта на слънчевия вятър се е върнала на фоновото ниво. Въпреки това, скоро на нашата планета ще пристигне високоскоростен поток от голяма коронална дупка.

Според прогнозата геомагнитната активност ще се увеличи на 14 септември, а през 15 септември има вероятност за слаба магнитна буря от ниво G1. Фактът, че геомагнитната ситуация ще бъде спокойна на 13 септември, а магнитното напрежение ще се увеличи на 14-ти, се доказва и от данните на "Метеоагент", писа marica.bg.

По време на магнитни бури много хора се оплакват от главоболие, повишена умора, спадове на налягането или безсъние. Невъзможно е напълно да се избегнат последиците от бурите, но има прости начини за намаляване на негативния им ефект върху организма. Опитайте се да си лягате и да се събуждате по едно и също време. Пийте повече вода. В същото време трябва да ограничите кафето, силния чай и алкохола, защото те могат да увеличат натоварването на сърдечно-съдовата система. Дайте предимство на лека храна. В дните на магнитни бури е по-добре да избирате зеленчуци, плодове, зърнени храни и риба. Избягвайте преумората и стреса. Ако е възможно, намалете физическата активност и отложете важните дела. Кратките разходки на чист въздух, медитацията или леката гимнастика ще помогнат за облекчаване на стреса.