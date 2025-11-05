К андидатът на прогресивното крило на Демократическата партия Зохран Мамдани беше избран за кмет на Ню Йорк, съобщи Асошиейтед Прес.

34-годишният щатски законодател ще стане най-либералният кмет на града от поколения насам, отбеляза агенцията.

Мамдани спечели надпреварата срещу бившия губернатор Андрю Куомо и републиканеца Къртис Слиуа.

Сега му предстои да се справи с постоянните нужди на най-големия американски град и да изпълни амбициозните – според скептиците нереалистични – обещания от кампанията си.

Той е първият мюсюлманин, първия човек от южноазиатски произход и първия роден в Африка, заемащ кметския пост. Той ще стане и най-младият кмет на града от повече от век, когато встъпи в длъжност на 1 януари.

Сред предизборните обещания са безплатни детски градини, безплатен градски автобусен транспорт, общински хранителни магазини и създаването на нов Департамент за обществена безопасност, който да изпраща специалисти по психично здраве, а не полицаи, при определени спешни сигнали.

Не е ясно как Мамдани ще финансира подобни инициативи, като се има предвид твърдата съпротива на губернаторката от Демократическата партия Кати Хоукъл срещу призивите му за повишаване на данъците за богатите.

Източник: БТА