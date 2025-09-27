Н еочакван нападатели плашат туристите във водите край плажа Марати в Ханя на гръцкия остров Крит.

Според биолози инцидентите зачестяват, защото туристи и рибари хранят животните, което променя естественото им поведение, информира гръцкото издание „Катимеринити“.

Д-р Катерина Маниманаки от болница Ханя съобщи, че е лекувала множество пострадали през последните две години.

„Костенурките нямат зъби, а много силни челюсти, които причиняват големи синини“, описа тя.

Експертът по дивата природа Димитрис Фитилис от природозащитната група „Арчелон“ обясни, че храненето учи костенурките да свързват хората с храна.

Подобни инциденти са регистрирани и в други гръцки крайбрежни райони.

Източник: БТА