Н ай-висшата съдебна инстанция на ЕС постанови във вторник, че еднополовите бракове трябва да бъдат зачитани в целия блок и смъмри Полша, че е отказала да признае брак между двама от своите граждани, който се е състоял в Германия, пише Reuters.

Съдът заяви, че Полша е сгрешила, като не е признала брака на двойката, когато са се върнали в Полша, с мотива, че местното законодателство не позволява брак между хора от същия пол.

"Тя нарушава не само свободата да се движиш и пребиваваш, но и основното право на зачитане на личния и семейния живот", посочва съдът.

В предимно католическа Полша борбата за ЛГБТ равенство в продължение на години беше заклеймена от тези, които са на власт, като опасна чужда идеология. Сегашното правителство обаче работи по законопроект за регулиране на гражданските партньорства, включително еднополовите съюзи.

Съдът на ЕС постанови задължителното решение по искане на полски съд, който разглежда делото на мъжете, които са оспорили отказа да препишат немското си свидетелство за брак в полския регистър.

Двойката, която сключи брак в Берлин през 2018 г., е идентифицирана само по инициалите си по случая. Адвокат на двойката отказа да коментира решението. Гражданите на ЕС имат свободата да се преместват в други страни членки и да имат "нормален семеен живот" там и при завръщането си в страната си на произход, каза съдът.

"Когато създават семеен живот в приемаща държава-членка, по-специално по силата на брака, те трябва да имат сигурността, за да могат да преследват този семеен живот при завръщането си в своята страна-членка на произход”, добавят още от съда на ЕС.

Проевропейската коалиционна политика на премиера Доналд Туск върху прокарването на законопроекта за еднополовите съюзи е задържана от съпротивата на консервативния му коалиционен партньор.

Президентът националист на Полша Карол Навроцки също заяви, че ще наложи вето на "всеки законопроект, който би подкопал конституционно защитения статут на брака".