В исоко напрежение и поредни сблъсъци между полиция и демонстранти в град Нови Сад по време на протест под наслов „Сърбия, чуваш ли ни?“.

Протестът в Нови Сад, където преди 10 месеца 16 души загинаха при инцидент на жп гарата, беше свикан от студенти, участващи в блокадата на местния университет.

Протести бяха организирани и в други градове, включително в Ниш, Ужице и Чачак.

Студентите заявяват, че протестът е отговор на „полицейското насилие“, както и на „неоправданото присъствие на полицейски служители в сградите на два факултета в Нови Сад“.

След първоначалната реакция по време на протеста пред Философския факултет в Нови Сад полицейски и жандармерийски части, екипирани за борба с безредици, продължиха да отблъскват демонстрантите, които бяха разпръснати в няколко посоки в града, съобщи агенция Бета.

Някои от протестиращите държат запалени факли, други са вдигнали ръце и скандират вулгарни лозунги срещу сръбския президент Александър Вучич, съобщи агенция Фонет.

Повечето от събралите се в Нови Сад носят маски, водолазни очила, шалове и други предпазни средства, а организаторите предупредиха родителите да не водят децата си на протеста.

Гражданите спорадично нападат полицията с викове и хвърлят камъни и сигнални ракети, а силите на реда отговарят със сълзотворен газ, предаде агенция Бета.

На улицата има няколко екипа за спешна помощ, има пострадали граждани, но техният брой в момента не може да бъде установен, съобщи регионалната телевизия Ен1.

