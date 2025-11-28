З а експлозия и последвал пожар в машинното отделение на танкер в Черно море северно от Босфора съобщава корабната агенция „Трайбека“ (Tribeca), цитирана от Ройтерс.

Танкерът „Кайрос“ (Kairos), който плава под флага на Гамбия, е бил на 52 морски мили северно от Босфора, когато се е случил инцидентът.

Според информацията корабът е без товар.

Корабната агенция съобщава, че е възможно плавателният съд да се е натъкнал на мина и да е в опасност от потъване. Към мястото са изпратени влекачи и съдове на бреговата охрана.

Корабоплаването през Босфора не е прекъснато.

Според агенция „Блумбърг“, цитирана от гръцката телевизия Скай, корабът принадлежи към т.нар. руски „сенчест флот“, използван за заобикаляне на западните санкции срещу износа на петрол от Русия. Корабът е под санкции от ЕС и от Обединеното кралство, но не и о

*Източник: Vesti.bg

