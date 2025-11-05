И звестният тематичен парк Дисниленд регистрира четвъртата си смърт на посетител през последния месец. Според Daily Mail, жена на средна възраст е била намерена в безсъзнание в курорта Pop Century.

Говорител на шерифската служба на окръг Ориндж потвърди, че гостът на курорта е починал в медицинско заведение. Разследването не е открило доказателства за нечестна дейност.

Според официални данни общият брой на загиналите в Дисниленд от откриването му през 1971 г. е достигнал 69. Тази трагедия продължава една обезпокоителна тенденция. New York Post съобщи преди това за третия смъртен случай в рамките на две седмици в „Уолт Дисни Уърлд“. Мъж почина при неясни обстоятелства в „Дисни Съвременен Ризорт“ .

Друг инцидент е станал с възрастна жена . Според The Mirror, тя е прилошала след посещение на атракцията „Къщата с духове“. Служителите по сигурността веднага са започнали CPR, но не са успели да я спасят.