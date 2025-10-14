Н ай-малко 14 души загинаха след срутване в златна мина в град Ел Каляо, Южна Венецуела.
Причината - проливните дъждове в района, съобщиха днес спешните служби, цитирани от Ройтерс.
Аварийно-спасителните екипи съобщиха, че спасителните дейности продължават и че са открити тела на загинали в три отделни шахти на мината "Куатро Ескинас де Каратал.
"Първата фаза от спасителните дейности е изпомпването на вода от всички шахти в сектора, за да се намали нивото на водата, а след това ще се оценят възможностите за спасяване", написаха служители на спешните служби в социалните мрежи.
Наводнението е причинило срутване във вертикалните шахти.
Източник: БТА