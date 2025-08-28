И зтребител F-16 се разби по време на репетиция преди авиационно шоу в Радом, Централна Полша. Пилотът загина в катастрофата, съобщи правителствен говорител в четвъртък.

Полски медии съобщиха, че самолетът се е разбил на пистата около 17:30 GMT и я е повредил. Авиационното шоу в Радом, планирано за уикенда, е отменено.

Правителственият говорител Адам Шлапка потвърди смъртта на пилота в социалната мрежа X, но не даде повече подробности. Министърът на отбраната пътува към мястото на катастрофата, добави той, предаде Ройтерс.