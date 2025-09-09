Т ази вечер сръбският президент Александър Вучич заплаши собствените си граждани с военен съюз между Хърватия, Албания, Косово и България, предаде БГНЕС.

„След военният съюз Тирана – Прищина – Загреб бе създаден и още един нов военен съюз Загреб – Любляна. Всички те недвусмислено очакват влизането на България. За това на няколко пъти говори самият министър на отбраната на Хърватия“, каза Александър Вучич пред местната телевизия „Първа“.

Той се оплака, че никой в НАТО и Европа не отговарял на въпросът му защо това се случва.

Според него положението в Република Сръбска в Босна и Херцеговина се усложнява и „нищо няма да бъде лесно“.

Вучич каза, че в страната има хора, които могат да влошат още повече нейното положение при ситуацията в която се намира.

Сръбският държавен глава обвини и част от черногорските медии в „антисръбско поведение“ и „призиви за убийство на сърби“.

От десет месеца в Сърбия продължават граждански протести, водени от студенти, с искане властите да бъдат подведени под отговорност за смъртта на 16 души при падането на навеса на главната жп гара в Нови Сад на 1 ноември 2024 г.

Част от тези протести са факултетни блокади, организирани с едно и също искане в повече от 60 факултета в шест държавни университета. Днес някои работят, някои частично, други са блокирани.

През май студентите поискаха извънредни парламентарни избори, за да се установи „система, в която компетентните институции ще си вършат работата“.

Президентът Вучич, председател на СПП до средата на 2023 г., отказа да насрочи избори, твърдейки, че исканията са били изпълнени.

На 16 март в центъра на Белград се събраха 320 000 души. Има съобщения, че тогава сръбската полиция използва звуково оръдие срещу събралите се граждани.

Вучич се хвали, че е получил информация от руските служби, че в страната му се готви „цветна революция“, и че протестно движение всъщност не съществува.