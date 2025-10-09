О гнено бедствие разтърси Русия! След нощна атака с дронове, огромен пожар избухна в газовия завод на „Лукойл“ в град Котово, в региона на Волгоград.

По данни на Telegram канала Astra, местни жители съобщават за огромни пламъци и експлозии в района на газопреработвателния завод „Коробковски“ – най-големият подобен обект в Южния федерален окръг.

Официално потвърждение от руските власти засега няма, но губернаторът на Волгоград Андрей Бочаров призна, че „няколко пожара в енергийни съоръжения са били потушени след атаки в региона“.

Украинският Център за борба с дезинформацията обаче потвърди атаката с дронове, като ръководителят му Андрий Коваленко заяви, че обектът е от „критично значение за руската газова и химическа индустрия“.

Сателитни изображения на NASA FIRMS също засекли горещи точки, потвърждавайки, че пожарът е реален и обхванал голяма площ.

Заводът „Коробковски“, работещ още от 1966 г., е ключов за преработката и транспорта на газов кондензат в Русия.

Русия отново пламна – а войната на дроновете очевидно навлиза в нов, по-смел етап.