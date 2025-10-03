М инистерството на външните работи съобщава, че след своевременни активни действия на МВнР в лицето на посолството ни в Тел Авив, тази сутрин българският консул в Израел посети задържания български гражданин Васил Димитров.

Какво се случва с отвлечения от Израел българин? (ВИДЕО)

Същият е в добро физическо и психическо състояние и е потвърдил желанието си да бъде екстрадиран от Израел, допълват от външното ни министерство, цитирано от БГНЕС.

Наш сънародник арестуван с Грета Тунберг в Газа!

Министерството на външните работи, в контакт с израелските власти, работи за реализиране на възможно най-бързо завръщане на нашия сънародник в България.

Васил Димитров бе задържан заедно с екипажите на корабите от флотилията "Глоубъл Сумуд", които превозват медицински материали и друга хуманитарна помощ за окупираната от Израел Газа.