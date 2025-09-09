Б анкси най-накрая може да бъде разкрит, след като полицията започна разследване за евентуална вандалщина, след като ново произведение на изкуството беше нарисувано със спрей върху Кралския съд в Лондон, пише Daily Mail.

Стенописът, който изобразява съдия, биещ протестиращ с чукче, беше изрисуван с графити върху сграда, включена в списъка на паметниците на културата от първа категория, в понеделник, преди бързо да бъде покрит от властите. По-късно охранители бяха видени да патрулират пред параван, скриващ творбата, за която се потвърди, че е на известния уличен художник.

Столичната полиция  заяви, че е започнала разследване на графитите, след като е получила сигнал за „криминални щети“ и че разследванията продължават.

Банкси остава анонимен от почти три десетилетия, но ще трябва да разкрие името си, ако се яви в съда. Той сподели снимка на произведението на изкуството в своя Instagram профил с надпис: „Кралски съдилища. Лондон“.

Публикацията му дава ясна представа за цялото изображение, показвайки демонстранта на земята, носещ опръскан с кръв плакат - докато съдията носи перука и тога.

Изкуството е било изрисувано с шаблон върху външна стена на сградата на кралицата в съдебния комплекс, преди бързо да бъде скрито от големи листове черна пластмаса и две метални прегради.

Съдилищата и трибуналите на Нейно Величество (HMCTS) заявиха, че произведенията на изкуството ще бъдат премахнати от сградата. „Кралският съд е сграда, включена в списъка на сградите, и HMCTS е задължен да запази оригиналния ѝ характер“, заяви говорител

