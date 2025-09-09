Б анкси най-накрая може да бъде разкрит, след като полицията започна разследване за евентуална вандалщина, след като ново произведение на изкуството беше нарисувано със спрей върху Кралския съд в Лондон, пише Daily Mail.

Стенописът, който изобразява съдия, биещ протестиращ с чукче, беше изрисуван с графити върху сграда, включена в списъка на паметниците на културата от първа категория, в понеделник, преди бързо да бъде покрит от властите. По-късно охранители бяха видени да патрулират пред параван, скриващ творбата, за която се потвърди, че е на известния уличен художник.

Столичната полиция заяви, че е започнала разследване на графитите, след като е получила сигнал за „криминални щети“ и че разследванията продължават.

The British establishment have all ready covered this new Banksy up.



Can we get it Retweeted 10,000 times to show that they can never cover up their complicity in war crimes??



Protect the right to protest! RT! pic.twitter.com/1IWrJLDhyk — Harry Eccles (@Heccles94) September 8, 2025

Банкси остава анонимен от почти три десетилетия, но ще трябва да разкрие името си, ако се яви в съда. Той сподели снимка на произведението на изкуството в своя Instagram профил с надпис: „Кралски съдилища. Лондон“.

Публикацията му дава ясна представа за цялото изображение, показвайки демонстранта на земята, носещ опръскан с кръв плакат - докато съдията носи перука и тога.

Изкуството е било изрисувано с шаблон върху външна стена на сградата на кралицата в съдебния комплекс, преди бързо да бъде скрито от големи листове черна пластмаса и две метални прегради.

Съдилищата и трибуналите на Нейно Величество (HMCTS) заявиха, че произведенията на изкуството ще бъдат премахнати от сградата. „Кралският съд е сграда, включена в списъка на сградите, и HMCTS е задължен да запази оригиналния ѝ характер“, заяви говорител