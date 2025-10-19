А мериканци във всички 50 щата на страната участваха в протести срещу администрацията на Тръмп в събота, подкрепяйки посланието, че държавата им се плъзга към авторитаризъм и в САЩ не трябва да има крале.

Милиони хора се събраха на протестите „Без крале“, вторият пореден марш на коалиция, която проведе през юни в един от най-големите дни на протест в историята на САЩ, предава Guardian.

Хора от големи и малки общности се събраха в цялата страна с плакати, маршируващи оркестри, огромен банер с преамбюла на конституцията на САЩ, който хората можеха да подпишат, и надуваеми костюми, по-специално жаби, които се появиха като знак на съпротива, започвайки в Портланд, Орегон.

Today, 7 million people came out to protest Trump at 2,700 different locations.



This is now officially the largest protest in American history.



America will not go quietly.pic.twitter.com/0GugThsGFh — Micah (@micah_erfan) October 18, 2025

В Чикаго, на стадион „Бътлър Фийлд“ в Грант Парк, се събраха най-малко 10 000 души, много от които с плакати, противопоставящи се на федералните имиграционни агенти или подиграващи се на Тръмп. По-късна оценка на протеста от „Чикаго Трибюн“ определи броя на присъстващите на 100 000.

Повече от 200 000 жители на района на Вашингтон се събраха близо до Капитолия на САЩ. В много градове протестиращите носеха надуваеми животински костюми – дадаистка тема, създадена по време на протестите срещу имиграционните власти в Портланд, Орегон, за да се противопостави на наратива на администрацията за град под хватката на беззаконие и хаос.