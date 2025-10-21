У жасен инцидент разтърси южнокорейския град Осан, след като жена в 20-те си години подпали апартамента си, опитвайки се да убие хлебарка с импровизирана огнехвъргачка.

Според местните медии, тя използвала запалка и флакон със запалим спрей, за да „опече“ насекомото – метод, който, по думите ѝ, била прилагала и преди. Този път обаче огънят бързо се разпространил и пламъците обхванали жилището, предаде Би Би Си.

Пламналият пожар предизвикал паника в пететажната сграда, в която живеят 32 семейства. Сред жертвите е жена на около 30 години – китайска гражданка, която се опитала да избяга през прозореца с мъжа си и тяхното двумесечно бебе.

Двамата успели да подадат детето на съсед от съседния блок, но когато жената се опитала да премине сама, паднала от петия етаж. Тя била откарана в болница, но починала по-късно от травмите си.

Нейният съпруг успял да се спаси, а още осем души пострадали от вдишване на дим.

Полицията съобщи, че ще поиска арест за жената, предизвикала пожара, по обвинения в неволен палеж и причиняване на смърт по непредпазливост.

Трагедията предизвика бурни реакции в социалните мрежи, където мнозина призоваха за по-строги правила относно употребата на запалими спрейове и предупредиха срещу „вирусните трикове“ от интернет за борба с хлебарки с огън.

Подобен случай е регистриран и през 2018 г. в Австралия, когато мъж подпали кухнята си, опитвайки се да изгори хлебарки със саморъчно направен огнехвъргач.