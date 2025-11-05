У жасяващ пожар в дом за възрастни хора отне живота на най-малко 11 души, а десетки бяха ранени при инцидента.

Ружа Кагич, обитателка на третия етаж на дома за възрастни хора в Босна, каза, че си е легнала, когато е чула пукащи звуци и е видяла пламъци, падащи от горните етажи.

Най-малко 11 души са потвърдени за смъртта и повече от 30 са ранени след пожар с „огромни размери“ в дом за възрастни хора. Спешните служби съобщиха, че пожарът в Тузла, Босна, е започнал късно във вторник на 7-ия етаж на сградата на дома за пенсионери.

Все още не е ясно какво е причинило пожара, но кметът на Тузла Зияд Лугавич заяви, че спасителни екипи са били сред 30-те ранени. Кметът добави, че в сряда служителите са провели извънредно заседание, за да оценят ужасния инцидент.

Босненските медии съобщават, че горните етажи в дома за възрастни хора са били заети от възрастни хора, които не са могли да се движат сами или са били болни, съобщава Sun.