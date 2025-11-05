У жасяващ пожар в дом за възрастни хора отне живота на най-малко 11 души, а десетки бяха ранени при инцидента.

Ружа Кагич, обитателка на третия етаж на дома за възрастни хора в Босна, каза, че си е легнала, когато е чула пукащи звуци и е видяла пламъци, падащи от горните етажи.

Най-малко 11 души са потвърдени за смъртта и повече от 30 са ранени след пожар с „огромни размери“ в дом за възрастни хора. Спешните служби съобщиха, че пожарът в Тузла, Босна, е започнал късно във вторник на 7-ия етаж на сградата на дома за пенсионери.

Все още не е ясно какво е причинило пожара, но кметът на Тузла Зияд Лугавич заяви, че спасителни екипи са били сред 30-те ранени. Кметът добави, че в сряда служителите са провели извънредно заседание, за да оценят ужасния инцидент.

Босненските медии съобщават, че горните етажи в дома за възрастни хора са били заети от възрастни хора, които не са могли да се движат сами или са били болни, съобщава Sun.

пожар старчески дом жертви трагедия ранени Босна и Херцеговина