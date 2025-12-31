Д иректорът на Сатиричен театър „Алеко Константинов“ Калин Сърменов-Милото е твърдо за еврото и се радва, че най-накрая идва тази промяна с еврото, което сподели и с „Телеграф“.

Неговия ентусиазъм споделя и комедийната актриса Латинка Петрова, която се радва, че е доживяла промяната и се сърди на наборите си, които са против.

Ограда

„Това е едно от най-хубавите събития, които са се случвали в живота ми, или поне откакто съм съзнателна личност. Няма нищо по-хубаво от това България да е част от Европа. Един цивилизован свят, от който винаги сме искали да бъдем част. Въпреки всички трудности, народопсихология и т.н. това, че успяхме да го направим, е огромен успех за нас, българите. Ще се отрази психологически – страховете, които се насаждат от медиите, някои партии и самозабравили се политици, които изобщо ги няма на картата на историята. Иначе устите им са много големи, подскачат и се борят за някакво място, слугувайки на чужди интереси, които не искат ние да сме в Европа“, сподели директорът на Сатирата. „Това също се отразява и на психологията на театралната публика. Иначе за всичко останало – по логиката на пазара си е на мястото. За съжаление нямаме стабилно правителство, което повече ме притеснява. Спекулата и недобросъвестните търговци ще използват това нещо. Когато няма ограда, дворът е разграден и всичко може да се случи. Съдейки по това как се формират цените, както и при нашите колеги, не виждам никаква индикация за проблем. Тепърва хората ще разбират огромния смисъл от това да сме в Европа“, каза Милото във връзка с това дали ще има промяна в посещаемостта на театрите.

Валута

„Просълзих се от щастие, когато чух новината, че приемаме еврото! Доживях и това след 45 г. комунизъм и 30 г. демокрация. Наистина ми потекоха сълзи от очите! Време беше и моето поколение да усети, че светът се глобализира. А най-голяма ми е надеждата за поколенията след нас“, сподели наскоро за „Телеграф“ комедийната прима Латинка Петрова. „Позитивно съм настроена за България, за тоя народ, който ще живее по друг начин. Стига с тия глупости от седенките и протестите – такива тъпотии като „Горе главата, не всичко е загубено“... Може ли да се говори така?“, продължава емоционалната актриса. „Притеснява ме, че болшинството от поколението ми са така. Живели са бедно, правили са разчет на всяка стотинка и сега изведнъж не могат да се оправят с новата валута. Това го разбирам, но не им прощавам. Народът не е лош, но е свикнал да го водят, иначе не може да си реши проблема“, категорична е Латинка Петрова.

Александър Пашов