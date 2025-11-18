А ктрисата Радина Боршош преживя най-вълнуващия момент в живота си – тя стана майка за първи път! На 17 ноември 2025 г. красавицата сподели в социалните мрежи снимка на миниатюрната ръчичка на своето новородено момченце и разкри неговото име – Юлиан Томашевич.

В трогателното послание Радина призна, че сърцето ѝ е „пълно“ и че семейството е обхванато от неописуемо щастие, което превръща деня в истински празник.

Тя отправи и специална благодарност към екипа на МБАЛ „Света София“ и своята лекарка д-р Светлана Лекова, които са били плътно до нея по време на цялото вълнуващо пътешествие към майчинството.

Това е първото дете на Радина и съпруга ѝ – фотографа Владимир Томашевич, с когото се венчаха през 2023 г. Новината предизвика истинска вълна от обич и поздравления от приятели, колеги и фенове.

Радостта е двойна и за баща ѝ – актьора и обществен деец Мирослав Боршош, който за първи път стана дядо.