Б ългарската група „Елит“ ще подгрее Греъм Бонет на концерта му у нас.

Музикантите ще излязат на сцената преди изявата на Бонет на 4 ноември в Joy Station, информират организаторите от „София мюзик ентърпрайсис“ (СМЕ).

Ще оживеят едни от вечните класики на Rainbow, изпети от рок легендата. Освен това ще има и избухвания от Michael Schenker Group, както и връщане към Alcatrazz – всичко това в един концерт, едно име, една нощ, коментират от СМЕ.

Групата на Бонет е в състав: Бет-Ейми Хевънстоун – басистка с рок име и още по-дълга история (част от Alcatrazz), Конрадо Песинато – бразилски китарист, Франсоа Касол – бразилски барабанист, и Яни Холи – финландски клавирен музикант.

Греъм Бонет е роден в Англия през 1947 г. Той е човекът, когото Ричи Блекмор лично избира за заместник на Дио като вокал на Rainbow. Въпреки че първоначално не харесва нито късата му коса, нито „нерокерския му“ стил. Стилът остава, косата също – но после идва албумът Down to Earth и суперхитът Since You Been Gone и взривява всичко, припомнят от СМЕ.

Източник: БТА