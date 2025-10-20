А ктьорът Малин Кръстев ще се въплъти в емблематичния Бае Славе от романа на Милен Русков „Чамкория“, с чиято екранизация се е заел режисьорът Виктор Божинов.

Снимките на лентата започнаха вчера на жълтите павета в центъра на София. „Надявам се, че с реализирането на тази история като филм младите поколения ще се запознаят с тези времена, защото имам чувството, че те въобще не се интересуват от това време и от нещата, които са се случили тогава, а от тях може да извадим доста сериозни поуки“, сподели Божинов.

Малин Кръстев и Христо Петков

Диалект

„Телеграф“ разговаря с Малин Кръстев, който ще се превъплъти в главния герой, живял преди 100 г. „Спецификата на този банишорски диалект беше задължителна за подготовка. Интересното тук е, че много от мисленето на българина от онези години досега може би не се е променило толкова. Може би защото ни държат изкуствено бедни в някакъв стрес. Все се падаме да живеем в някакви шантави времена, както ги нарича Бае Славе – „ония години беха много шантави, ама тия сега май са по-шантави“. Горките ни деца. Поколението след нас, което идва – там е интересно какво ще се случи. Този Бае Славе става като емблематичен герой в българската литература, написан прекрасно от Милен Русков. Мисля, че и във времето със спектакъла на Захари, който го играе толкова успешно, се превръща в нов Бай Ганьо, едно друго усещане за българина. Беше ни лесно“. Малин сподели, че е чел романа още когато се е появил на книжния пазар. „Обикновено в края на снимачния процес човек може да каже реално през какво е минал и той, и неговият герой. Готвим се за ролите от 6-7 месеца. Днес е първият снимачен ден, първо усещане и то добро. А и времето е с нас, слава Богу“. Премиерата на „Чамкория“ по кината се очаква през 2027 г.

Режисьорът с актьорите

Джина

На снимачната площадка Кръстев ще си партнира основно с Христо Петков, който влиза в ролята на анархиста с прякор Джина. „И аз бях чел романа, преди да ме поканят за ролята. Когато работихме с Виктор по „Възвишение“, аз бях вече фен на Милен Русков и когато излезе „Чамкория“, да не кажа голяма дума, но бях един от първите, които си купиха романа. Вълнуващо е много. Още докато го четях, някак си представях колко би било интересно някой да го заснеме. Този лукс, който ни се случи, по-отдавна да знаем, че ще играем тези герои – много рядко се случва. Ние знаем доста отдавна. Имахме някакво време за подготовка, но със снимките е така, че всеки днес започва и докъде ще стигне, никой не може да каже“. Малин и Христо не се засичат за първи път на снимачната площадка, но със сигурност обещават да дадат всичко от себе си. „Изумително е как след 100 г. романът всъщност звучи толкова съвременно. Малко се различава от това, което се случва в момента. Това ще е предизвикателство също за нас“, каза още Христо Петков.

Режисьорът даде старт на снимачния процес.

Продължават догодина

Виктор Божинов сподели, че есенният снимачен период ще продължи до края на седмицата, след което ще спре и ще започне отново на 16 април догодина, датата, на която се е случил атентатът в катедралата „Св. Неделя“. Филмът е подготвян в продължение на осем години, през които Виктор Божинов събира впечатляваща колекция от автентични предмети, костюми и превозни средства от епохата, включително стогодишен омнибус, докаран от Нидерландия и преработен изцяло за нуждите на продукцията. В „Чамкория“ Виктор Божинов отново ще разчита на утвърдения си творчески екип – оператор е Антон Бакарски, автор на музиката е Петър Дундаков, художник е Росица Бакева, художник на костюмите – Мина Кайе, монтажист – Нина Алтъпармакова.

Актьорският състав до омнибуса на Бае Славе на първия снимачен ден

„Чамкория“ е продукция на „Талънт партнърс“ в копродукция с Българската национална телевизия и Falconwing Studio. Изпълнителен продуцент е „Гала филм“ с подкрепата на НФЦ. Проектът се осъществява със спомоществователството на Столична община, Столична програма „Култура“, община Самоков, Негово Величество Симеон Втори и др.

Екатерина Томова