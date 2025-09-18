Р ежисьорът Виктор Божинов започва екранизацията на романа на Милен Русков “Чамъ-кория”.

Това обяви самият той в личния си профил във Фейсбук, честитейки празника на София на своите приятели и последователи.

“Днес е 17 септември - денят на София.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! Точно след месец ще започнат снимките на “Чамъ-кория” по романа на Милен Русков. Пътуването дотук беше дълго, но по-интересното тепърва предстои”, споделя режисьорът, който в момента е ангажиран и с шестата част на хитовия сериал „Под прикритие“. Виктор Божинов благодари на всички хора, които помагат и ще помагат за реализацията на екранизацията, която е в епоха. “Благодаря на всички, които помагат и ще помагат. Сега е моментът, ако има такива, които биха искали да се включат в списъка на подкрепилите проекта, да го направят. Връзка с мен на лично съобщение”, пише още режисьорът, който през 2017 представи и друг филм по роман на Милен Русков - “Възвишение”.

Цитат

В своето обявление за снимките Божинов цитира и своя главен герой Бае Славе, който казва: „Хайде, дами и господа, тръгваме за Чамкория! С Божията помощ че стигнеме и дотам живи и здрави!”. В центъра на сюжета е атентатът в църквата "Света Неделя" през 1925 г. “За мен винаги е голямо предизвикателство да си поставям сложни задачи, дори с ясното съзнание, че може да не прескочиш тази висока летва. Но всъщност това ме вдъхновява и стимулира, пък и Милен си струва много", заяви Божинов преди време.

Екатерина Томова