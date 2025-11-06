Д рамата между Брад Пит и Анджелина Джоли отново ескалира!

Любовната приказка, която някога пленяваше Холивуд, днес е истинска правна война – и центърът ѝ е луксозната винарна Château Miraval.

ВИНО, ЛЪЖИ И ИЗМАМА: Брад Пит отново скочи на Анджелина!

Според документи, подадени в съда, Брад Пит е завел дело срещу Джоли, като претендира за 35 милиона долара щети заради това, че тя е продала своя дял от имота без негово съгласие през 2021 г.

В нови имейли, включени в делото, адвокатите на Джоли твърдят, че Пит иска компенсации за „вреда върху бизнес операциите на Miraval“.

САПУНКАТА ПРОДЪЛЖАВА: Брад Пит с нова атака към Анджелина Джоли!

От своя страна те настояват, че Пит отказва да разкрие документи, свързани със споразумение за мълчание, което според Джоли трябва да скрие негово „лично неправомерно поведение“.

С други думи: тя казва, че е искал да ѝ затвори устата.

Той казва: тя е нарушила сделка.

Пит твърди, че е имало предварителна договорка – никой не продава своя дял без одобрението на другия.

ВОЙНАТА ПРОДЪЛЖАВА: Анджелина съди Брад пит за 33 000 долара!

Джоли категорично отрича това и отговаря с насрещен иск, обвинявайки Пит в „отмъстителна война“ след развода.

БРАД ПИТ В БЕДА: Обвиниха актьора в строителен провал!

А според нейния екип причината за отказа да му продаде дела е още по-шокираща: Пит искал тя да подпише споразумение за мълчание, за да не говори за инцидент на частен самолет през 2016 г., в който тя твърди, че е била подложена на насилие.