А нджелина Джоли разказа подробно колко труден е бил за нея разводът ѝ с бившия ѝ съпруг Брад Пит в ново съдебно дело по повод продължаващата съдебна битка на бившите им съпрузи за дома им във Франция, Шато Миравал.

Филмовата звезда говори за раздялата в декларация, подадена в понеделник във Висшия съд на Лос Анджелис в отговор на искането на бившия ѝ партньор да му предаде лични съобщения относно спора им за замъка.

„Събитията, довели до нуждата ми да се разделя с бившия ми съпруг, бяха емоционално трудни за мен и децата ни “, твърди Джоли, която е обвинявала Пит в малтретиране в миналото, в документите, получени от Page Six.

„След като подадох молба за развод , му оставих контрола (и пълното право на пребиваване) върху семейните ни домове в Лос Анджелис и в Миравал, без обезщетение, което се надявах да го успокои в отношенията му с мен след труден и травматичен период“, пише още тя.

50-годишната актриса допълнително твърди, че тя и децата ѝ - 24-годишният Мадокс, 21-годишният Пакс, 20-годишната Захара, 19-годишната Шайло и 17-годишните близнаци Нокс и Вивиан - „никога повече не са стъпвали“ в Миравал, предвид „връзката му с болезнените събития, довели до развода“.

„След раздялата веднага започнах да търся нова къща за мен и децата ни, като първоначално наех жилище, докато търсех по-стабилно решение“, добави тя.

61-годишният Пит съди Джоли за дела ѝ в разкошния френски имот, тъй като твърди, че тя е продала дела си на винарското подразделение на Stoli Group без негово разрешение. Джоли твърди, че не е имала нужда от неговото разрешение.

Актрисата обясни в декларацията си, че спестяванията ѝ са „вложени в Миравал“ и не е поискала от Пит „издръжка или друга финансова подкрепа“, така че е имала нужда от средствата от имота. „Бях много загрижена и за здравето на децата ни и затова в продължение на около две години отказвах работа, за да мога да съсредоточа вниманието си върху грижите за децата ни и тяхното възстановяване“, добави тя.

Джоли твърди, че е била толкова финансово затруднена, че дори не е могла да си позволи да купи жилище „направо“ за себе си и децата си в Лос Анджелис, така че Пит се е съгласил да ѝ даде заем „с лихва“.

Джоли също така заяви пред съда, че иска 33 000 долара от Пит, за да покрие съдебните разноски, които е трябвало да плати, за да отговори на искането на бившия си мъж да ѝ бъдат предоставени съобщенията.

„Джоли, чрез адвокат, многократно е молила Пит да оттегли молбата.Тя дори го предупреждаваше многократно, че ако съдът отхвърли искането на Пит, Джоли ще поиска от съда да осъдиПит да заплати адвокатските хонорари на Джоли, които се противопоставят на искането“, твърдят източници.