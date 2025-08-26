Д женифър Анистън разказа открито както никога досега за болката от участието си в бруталния „любовен триъгълник“, който унищожи брака ѝ с Брад Пит преди 20 години.

56-годишната звезда от „Приятели “ нарече „срамота“ раздялата ѝ с Пит, който се влюби в колежката си от „ Господин и госпожа Смит “ Анджелина Джоли. Това доведе до развода на Брад и Джен.

Анистън стана обект на вниманието на таблоидите в продължение на години, наблюдавайки как Пит изгражда семейство и се жени за Джоли, само за да премине през изключително публичен и хаотичен развод с нея.

Анистън сподели пред Vanity Fair , че си е повтаряла мантра, докато раздялата и разказите за „горката Джен“ продължават с години, и е гледала публично как Пит продължава напред. „През цялото време си мислех: „Просто се вдигни здраво и продължи напред, момиче“, каза актрисата.

„Беше толкова четена история. Ако нямаха сапунени опери, хората имаха таблоиди“, оплака се Анистън, обяснявайки колко много хора следят личния ѝ живот и сърдечната й мъка.

„Жалко е, че трябваше да се случи, но се случи. И наистина го приех много лично“, сподели Анистън за онези мрачни дни, в които беше изоставена жена, докато Пит и Джоли се появяваха на кориците на списания навсякъде заради тогавашния си романс и разрастващото им се семейство.

Изданието напомни на Анистън как ги е пуснала в дома си през 2005 г. за първото си интервю след раздялата си с Пит. Озаглавена „Непотопимата Дженифър Анистън“ , актрисата плака многократно и разкри: „Самотна ли съм? Да. Разстроена ли съм? Да. Объркана ли съм? Да. Имам ли дни, в които съм си организирала малко парти за съжаление към себе си? Абсолютно“, въпреки че тя твърдеше, че „се справя много добре“ след развода на бившата двойка.

Двадесет години по-късно, когато ѝ бяха представени думите ѝ по време на мрачния период, Анистън размишлява: „Не съм поглеждала тази статия от цяла вечност. Спомням си само преживяването, докато я правех, което беше някак си дразнещо. Бях толкова уязвима по това време“.