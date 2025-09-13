Н аша известна попзвезда стана жертва на нагла кражба. Родната изпълнителка Веси Бонева остана без колелото си, което тя бе оставила пред блока в Бургас. За посегателството съобщи самата тя в социалните мрежи.

Инцидент

„Вече живея със семейството си в Бургас. Доста неприятен инцидент. Мъчно ми е защото ми беше подарък, но както се казва, това са материални работи, които винаги могат да се купят и тези проблеми се решават“, казва за медията ни Бонева, която обаче е взела всички необходими мерки, за да не остане ненаказан извършителят на грозното деяние. „Подадох жалба в полицията и направих всичко необходимо. Има видео, в което много точно и ясно се вижда крадецът“, казва още изпълнителката.

Работа

Веси заключила колелото на уличен стълб в Бургас, откъдето било отмъкнато. Забравила да го прибере във входа, като крадецът се възползвал. „Наистина не е било умно решение от моя страна да го оставя отвън, но в бързината съм се разсеяла и забравила“, допълва тя.

Веси помоли за съдействие и последователите си в социалните мрежи. Тя качи снимка с колелото в нета и написа: „Ако някой има инфо и го е виждал, да даде знак!", допълва Бонева.

След няколко дни, на 17 септември, певицата ще заснеме видеоклип на най-новата си песен. „Снимките ще бъдат на Южното ни Черноморие. С моя съпруг продължаваме да творим детска музика и започнахме подготовка на нашия втори албум „На малките“, щастлива е Веси.