Британският крал Чарлз III сериозно обмисля да лиши брат си, принц Андрю, от кралската му титла „Херцог на Йорк“ – след като името му отново бе замесено в скандали, свързани с осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн.

Според източници на The Times, 76-годишният монарх е „готов да обмисли всички варианти“, включително и официално отнемане на титлата. Това би изисквало акт на парламента, но според изданието подобна стъпка би получила широка подкрепа от правителството и обществото, ако е подкрепена от краля.

От Бъкингамския дворец не са коментирали официално, но се смята, че има надежда Андрю доброволно да се откаже от херцогството, преди това да му бъде наложено.

Друг обсъждан вариант е принцът да бъде лишен и от званието рицар на ордена на Жартиерата – една от най-престижните почести в британската монархия.

Андрю, който е на 65 години, се оттегли от публичните си кралски задължения през 2019 г., след скандалното си интервю с BBC за връзките му с Епстийн. По-късно, през 2022 г., покойната кралица Елизабет II му отне всички военни звания и почетни патронажи, но той запази титлата „Херцог на Йорк“ и мястото си в кралската йерархия.

Принцът многократно е отричал да е извършил нещо незаконно, но все пак постигна извънсъдебно споразумение с Вирджиния Джуфре – жената, която го обвини в сексуално насилие.

Интересът към скандала се поднови, след като изтече имейл от 2011 г., в който Андрю пише на Епстийн:

„Изглежда, че сме заедно в това и ще трябва да се издигнем над него.“

Скандалът се задълбочи и след като се появи друг имейл от същата година – този път от бившата му съпруга Сара Фъргюсън, която нарича Епстийн „великодушен и верен приятел“.

Принц Андрю получава титлата „Херцог на Йорк“ от майка си през 1986 г., когато се жени за Сара. Традиционно тази титла се дава на втория син на управляващия монарх.

Днес той все още е осми по ред за британския трон — точно след децата на принц Хари и Меган Маркъл.