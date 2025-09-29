К ак бяха закопчани даиджиите, изнудвали шофьорите на Роби Уилямс. Шофьорите на камионите с концертното оборудване на Роби Уилямс са били изнудвани от даиджиите на пътя заради невзети почивки, научи „Телеграф“.

Нарушение обаче не е имало, но инспекторите не са знаели това от некомпетентност, както и заради факта, че този тип специални камиони се движат рядко по българските пътища.

СЛЕД КАТО НИ ИЗЛОЖИХА ПРЕД РОБИ УИЛЯМС: Корумпетата от ИААА предизвикаха стачна готовност!

Скандалният случай се развива в четвъртък вечерта, когато камионите със сглобяемата сцена и реквизит за концерта на британската попзвезда пътуват към София след последната му изява в Хелзинки. „На контролно-пропускателен пункт „Черната котка“ пет от общо 22 камиона с техника за концерта са спрени за проверка от екип от служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, обяви на брифинг в понеделник началникът на СДВР гл. ком. Любомир Николов. По думите му служителите на ИААА (широко популярна като ДАИ) са поискали подкуп на шофьорите заради „проблем с тахошайбите“.

Скандал с шофьори, возили техниката на Роби Уилямс

„Камионите на Роби Уилямс са нови и снабдени с дигитални смарт тахографи второ поколение. Инспекторите са настоявали, че има нарушение на времето за работа и почивка. Те са игнорирали факта, че в регламента на ЕС е записано, че за специализирани превозни средства, превозващи цирково и панаирно оборудване, се допускат определени изключения. Това изключение се използва и за камионите, които превозват оборудване за концерти, Формула 1 и т.н.“, коментира за „Телеграф“ Красимир Пъргов от Сдружението на автотехническите експерти по пътната безопасност. Още по темата - в новия брой на вестник "Телеграф" на 30 септември...