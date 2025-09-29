В ъпреки че остави своя отпечатък в спорта като машина за борби и защитник, който можеше да опази дори най-емблематичните играчи като Майкъл Джордан, Карл Малоун и Лари Бърд, Родман продължи да попада в заглавията на медиите дълго след края на кариерата си, главно заради хората, които наричаше приятели.

В интервю той си спомни някои моменти, които е споделил с Владимир Путин. Самото споменаване на името на руския президент извиква образи на стоически, авторитарен лидер, който не е от хората, които обичат социални събирания или безгрижни закачки. Родман обаче разкри, че зад затворени врати Путин всъщност обича да организира пищни, изпълнени със забавления партита.

Глиста си спомни за посещение в Русия, където бил изумен от чистата жизнерадост на едно парти, на което присъствал.

„Направих нещо в Русия с Путин. Той е лудо копеле", заяви Родман.

„Бях с него, имаше 15, 20 момичета, модели, нали? И Путин ни закара с Ламборгини до един хотел. Това е истинска история, хора“, продължи той. „Отидох на това модно ревю. Боже, всички тези момичета просто седят там, красиви шибани руски модели. О, Боже мой, по дяволите. Все едно... мислех си, че е някаква мафиотска сбирка."

Сцената сигурно е била като рай за мъж като Родман, с неговия добре познат апетит за партита и красиви жени. Това вероятно е било изненада, предвид репутацията на Русия на Запад. В същото време, Денис си прекарва страхотно и не е изненада, тъй като никога не е отказвал възможности да се запознае с нови хора и да преживее нови неща.

*Източник: БГНЕС