О гнен скандал на парижкия подиум! Шарлиз Терон остави Джони Деп да виси като стар шал, след като уж „пропусна“ да го поздрави на бляскавото шоу на Dior миналата седмица.

Видео от неловкия момент показва как звездата от Mad Max топло прегръща Брижит Макрон и бизнес магната Бернар Арно, а след това хладнокръвно подминава Джони — без дори да му хвърли поглед.

Деп, с тъмни очила и федора, изглежда объркан, докато гледа как Шарлиз си тръгва. Фенове питат: студеното рамо ли беше умишлено или просто моден хаос?

She ignored him pic.twitter.com/4n0n5pIWzw — Lily-Rose Depp Club (@lilyrosedrus) October 2, 2025

Източници твърдят, че атмосферата е била „супер луда“ и Терон може би не е видяла колегата си актьор. Но интернет вече крещи: shade or mistake?

Иронията? И двамата са рекламни лица на Dior – Джони за Sauvage, Шарлиз за J’Adore. Във войната на парфюмите сякаш миризмата на драма е най-силна.