С емейство Кардашиян е известно не само с богатството си и разкошен начин на живот. Те са сред най-влиятелните жени в света, всяка от които управлява собствена империя и семейство. Има причина милиони да следят живота им през безброй телевизионни сезони. За жени, които създават модни марки, посещават светски събития и дават интервюта, пазаруването на хранителни стоки определено не е част от ежедневието им.

Изглежда обаче, че това не е просто рядка задача, а напълно непозната територия. Във видеоклип Ким Кардашиян разкрива, че няма представа колко струват „обикновени неща“ като кутия мляко, което шокира и разгневи интернет потребителите.

I wish more celebrities were honest about this. Then they’d understand why people don’t take their political opinions seriously. They’re completely out of touch with reality for most Americans pic.twitter.com/vaeP1AGKTV — Zack Peter (@justplainzack) October 15, 2025

Наскоро 44-годишната Ким Кардашиян гостува в подкаста „Call Her Daddy“ на Алекс Купър, където обсъди различни теми – от графика си за съвместно родителство с бившия си съпруг Кание Уест до причините за развода им.

По време на интервюто Купър попита Ким колко харчи годишно за луксозния си начин на живот. В своя защита Ким обясни, че обикновено нейният екип се занимава с плащанията и тя няма точна представа за разходите си. Освен това Ким добави: „Нямам представа колко струват някои прости неща, което всъщност е, знаете ли, бих искала да знам малко повече за това колко струва един картон мляко.“

Това изявление предизвика вълна от недоволство в интернет. Фактът, че 44-годишната звезда няма никаква представа за цената на млякото, накара потребителите да критикуват и осмиват най-известната сестра Кардашиян, обвинявайки я, че парадира с богатството си.

Kim Kardashian ripped after revealing she has no ‘concept’ of how much milk costs: ‘Peak billionaire energy’ https://t.co/J6K8FZSNdg pic.twitter.com/G6J4JHUxgv — New York Post (@nypost) October 16, 2025

След като видеоклипът, в който Ким признава, че не знае цената на обикновени стоки като мляко, стана вирусен, интернет избухна от възмущение. Мнозина започнаха да осъждат звездата, че демонстрира разточителния си начин на живот и липсата на връзка с реалността.

„Знаменитости като тази, които се хвалят с богатството си, са толкова разочароващи. Прочети настроението, Ким. Хората гладуват, а ти се хвалиш, че не знаеш цената на кана мляко??“, написа потребител в публикация в X.

„Това е такъв шамар в лицето и съм бесен, надминавам тези хора от мноооого дълго време. Поздравления, че не знаеш основната цена на галон мляко, която е от 3 до 8 долара“, добави друг.

Kim Kardashian Admits She Has Not Been Keeping Up with the Price of Milk: ‘I Don't Have a Concept of What Simple Things Cost’ https://t.co/ZK35KnFTE5 — People (@people) October 16, 2025

„Дори да ѝ кажа, че млякото е 5 долара за галон, няма да я смути. Щеше да е като 5 долара???? Толкова ли? Щеше да трябва да живее като обикновен американец, за да разбере напълно, да, момиче, 5 долара за галон са доста“, отбеляза друг потребител.

„Хей @KimKardashian, значи един картон мляко всъщност струва 5000 долара, би ли ми дала пари за един? ☺️“, пошегува се още един.​

*Източник: Vesti