К лои Грейс Мориц и Кейт Харисън официално си казаха „да“ през уикенда на Деня на труда – и го направиха с размах, но далеч от любопитни погледи. Двете красавици организираха двудневен празник с всичко, което обичат – риболов, конна езда и… покер! Кейт дори ушила специална покер постелка за големия ден.
Chloë Grace Moretz and Kate Harrison got married this weeknd. (via Vogue) pic.twitter.com/25b2sfMZny— Pop Base (@PopBase) September 1, 2025
Сватбата бе пълна изненада – булките носеха дизайнерски тоалети от Louis Vuitton, без да са ги виждали една друга предварително. Клои заложи на светлосиня рокля с воал и дълги ръкавици – своето „нещо синьо“. А след клетвата се преобрази в бяло сако и панталон, гарнирани с каубойска шапка. „Никога не съм си представяла традиционна рокля – и това съм аз“, призна актрисата.
Кейт се появи в класическа бяла рокля със сърцевидно деколте и воал тип „птича клетка“, а вечерта смени визията с панталон и бляскав корсаж от тюл. „Най-много се вълнувам от момента, в който ще се видим за първи път в роклите си“, сподели тя преди сватбата.
In a tribute to love and craftmanship, Women’s Artistic Director Nicolas Ghesquière created Louis Vuitton bespoke designs for the wedding of House Ambassador Chloë Grace Moretz and her fiancée, Kate Harrison. pic.twitter.com/J30FPNr4qz— Louis Vuitton (@LouisVuitton) September 1, 2025
Двете са заедно от 2018 г. и вече седем години държат любовта си далеч от светлините на прожекторите. Слуховете за годеж тръгнаха през април 2024 г., когато фенове забелязаха пръстени на ръцете им в Дисниленд.
„Сега просто си даваме обещание по нов начин – важното е всеки ден да избираме една друга“, казва Клои. И го доказват – с любов, стил и без излишен шум.