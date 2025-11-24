Х оливудската звезда с много таланти Доналд Глоувър шокира фенове с разкрития за здравословните си проблеми.

42-годишният актьор, режисьор, сценарист и рапър е претърпял инсулт миналата година, предаде АП.

Чайлдиш Гамбино, както се подвизава звездата на музикалната сцена, разкри, че прекараният мозъчен удар го е принудил да отмени турнето си.

Проблемите го застигнали на сцената по време на концерт. Той разказа, че първоначално е почувствал "неразположение" и продължил изпълнението си, а после лекарят му е казал, че е претърпял инсулт.

Глоувър говори за скорошния си здравословен проблем по време на фестивал в Лос Анджелис, като споделеното от него намери широко отражение в социалните медии.

"Имах много силни болки в главата в Луизиана, но въпреки това излязох на сцената. Не виждах добре, затова, когато пристигнахме в Хюстън, отидох в болница, а лекарят ми каза: "Прекарал си инсулт", разказа Глоувър.

Актьорът и рапър добави, че първата му реакция е била, че е "разочаровал всички", преди да се пошегува, че се е почувствал като "копие на Джейми Фокс", чийто инсулт през 2023 г. стана световна новина.

Звездата от „Колеж „Грийндейл“ допълни, че инсултът е само част от медицинските проблеми, с които се е сблъскал. По същото време си е счупил крака и лекарите са открили проблем в сърцето му, което е наложило две операции.

"Казват, че всеки има два живота, а вторият започва, когато осъзнаеш, че имаш такъв. Имаш един живот, а животът, който съм преживял с вас, е истинско благословение", каза Доналд, обръщайки се към феновете си.

Източник: БТА