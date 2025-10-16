Д женифър Анистън впечатли феновете си с изваяна фигура в новата си кампания за фитнес системата Pvolve, с която актрисата си партнира от 2023 г.

В промоционално видео, публикувано в Instagram в сряда, 56-годишната звезда от „Приятели“ позира по време на фотосесия с тежести, тренира с еластични ленти и се забавлява с приятели, като рекламира новата есенна инициатива на бранда — Strong for Fall Challenge и пакета Longevity Bundle.

Кадрите, заснети под звуците на песента “Little Bitty Pretty One”, показват Дженифър Анистън в отлична форма — с плосък корем и изваяна мускулатура. Тя сменя няколко спортни визии, включително черен клин с къс топ, спортен сутиен с ниско падащи панталони и лавандулов екип за йога.

„Есенният Pvolve Challenge е тук и ще се радвам, ако се присъедините към нас,“ написа актрисата в описанието към видеото, като добави, че с участието си хората подкрепят фондацията Women in Medicine, която финансира научни изследвания в областта на женското здраве.

Публикацията предизвика бурна реакция сред феновете ѝ, които не скриха възхищението си от физическата ѝ форма. Коментари като „Тя изглежда невероятно — силна, уверена и сияйна“ и „Перфектният баланс между сила и елегантност“ бяха сред най-често срещаните в социалните мрежи.

В прессъобщение, разпространено от Pvolve, се посочва, че новата кампания акцентира върху значението на „мускулното здраве като ключ към дълголетието“ и насърчава жените да възприемат фитнеса не като краткосрочна цел, а като „дългосрочна инвестиция в сила, стабилност и жизненост“.

„Тренировките за сила промениха напълно начина, по който се движа, чувствам и функционирам. Програмата на Pvolve е съществена част от изграждането на реална сила,“ коментира самата Дженифър Анистън в официалното изявление на марката.

Актрисата, известна и с ролята си в сериала The Morning Show, от години споделя с последователите си детайли от своите тренировъчни навици. В интервю за People още през 2023 г. тя посочи, че методът Pvolve е „единственият тип тренировка, който наистина е трансформирал тялото ми, без да ме плаши или натоварва прекалено“.

Главният треньор на Pvolve, Дани Колман, потвърждава, че Анистън е изключително постоянна и дисциплинирана. „Дженифър е последователна, всеотдайна и винаги мотивирана — тя не просто представлява бранда, а живее неговата философия,“ коментира Колман пред Page Six Style.

*Източник: Факти