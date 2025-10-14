П евецът Кийт Ърбан се оплака, че е „самотен и нещастен“ по време на настоящето си турне. Признанието е направено преди той и Никол Кидман да прекратят 19-годишния си брак.

ПРИКАЗКАТА СВЪРШИ! Никол Кидман и Кийт Ърбан се разделиха

Звездата на кънтри музиката разсъждава върху трудностите на турнето в предстоящ епизод на състезателната си поредица „Пътят“, пише Daily Mail. „Откъде да започнем?“, пита 57-годишният Ърбан в епизода, чиято премиера е на 19 октомври. „Това е призвание и или ще го направиш, или няма да успееш".

Изпълнителят обяснява, че шоуто винаги трябва да продължава - независимо как се чувства той. Той размишлява: „Когато се събудиш в туристически автобус в 3:30 сутринта и си ужасно болен, намираш се насред нищото и трябва да свириш петия си концерт по-късно същата вечер, не си спал, липсват ти приятелите, липсва ти семейството, чувстваш се напълно самотен, нещастен и болен – и си казваш: „Защо правя това? Единственият отговор може да бъде: Защото това е, за което съм роден“, продължава той.

Сериалът на CBS и Paramount+ проследява 12 изпълнители, които се състезават като подгряващи изпълнители на Urban на музикални площадки в цялата страна.