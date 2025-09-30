А ктрисата Никол Кидман и музикантът Кийт Ърбан се разделиха.

Звездите прекратиха 19-годишния си брак, съобщи TMZ, позовавайки се на източници, близки до двойката.

Според изданието, Кийт е този, който е решил да се раздели, докато 58-годишната красавица се е борила със зъби и нокти да спаси брака си.

Запознати също твърдят, че двойката живее разделено от началото на лятото. Ърбън е закупил къща в Нашвил и се е изнесъл от семейното имение.

Причините за раздялата все още не са разкрити, а представители на двойката отказват коментар.

Припомняме, че Кидман каза „да“ на австралийския кънтри певец през 2006 г.

Те възпитават две дъщери - 17-годишната Сънди Роуз и 14-годишната Фейт Маргарет.

