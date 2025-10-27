А ктрисата Деми Мур е оказвала „голям натиск“ върху себе си в ранните си години в Холивуд.

Причината – искала е да докаже, че няма нужда да пренебрегваш кариерата си заради майчинството.

Днес 62-годишната актриса признава, че този подход е добавил допълнително напрежение върху нея.

Тя възпитава три дъщери от бившия си съпруг Брус Уилис – 37-годишната Румър, 34-годишната Скаут и 31-годишната Талула.

По време на сесия с въпроси и отговори с Джиа Толентино на фестивала New Yorker тя сподели: „За мен това е едно от многото неща, които просто ми се струваха нелогични. И затова се опитах да се противопоставя, като казах: „Защо не? Защо не можеш да имаш и двете?“ Но с това, мисля, дойде и много напрежение, което си наложих, за да докажа, че е възможно“.

Мур всъщност е била бременна със Скаут, когато снимала „Доблестни мъже“, и вярва, че екранният й партньор Том Круз всъщност се е чувствал „неудобно“ от бременността ѝ по време на предпродукцията.

„Мисля, че Том се чувстваше доста неудобно. Аз всъщност се чувствах добре. Аз се движех, нали? Но можех да усетя, че той се чувстваше малко неловко“, заяви тя.

Филмовата звезда по-рано призна, че се е чувствала „не на място“ в Холивуд след раждането на децата си.

„Бях снимала „Ангелите на Чарли“ и имаше много разговори около тази сцена в бикини, и всичко беше много преувеличено, много се говореше за това как изглеждам. И тогава разбрах, че сякаш няма място за мен. Не се чувствах като чужда. По-скоро имах чувството, че не съм на 20, не съм на 30, но все още не бях това, което те възприемаха като майка. Къде е моето място? Беше време, което не беше мъртво, но се чувстваше празно“, отсече тя пред списание Interview.

Източник: БГНЕС