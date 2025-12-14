П оп звездата Лора Караджова е бременна с трето дете, разкри пред „Телеграф“ нейният баща – рок легендата Йордан Караджов от група „Сигнал“.

Лора Караджова чака трето бебе.

„Чувствам се успял, защото чакам четвърто внуче. Лора ще ме зарадва с бебе съвсем скоро“, разкри певецът, който беше отличен като „Лидер“ в раздел „Музика“ на наградите „Успели България“. Наред с него статуетки в различни категории получиха още много родни личности. Йордан Караджов е категорично сред най-успелите български музиканти, но именно личният му живот и семейните радости стоплят сърцето му.

Данчо Караджов - повече от 50 г. на сцената.

„В професионален план нека хората да кажат дали съм успял - не искам да се самохваля. Все пак съм на сцена повече от 50 години и всичко, което съм оставил на публиката, е плод на много труд и усилия“, признава той.

Бийтълс

Певецът осъзнава мечтата си да стане музикант по-късно. „Имам и друг талант - първо започнах да рисувам. Завършил съм техникум по приложни занаяти, приемният изпит беше само рисуване. След това дойде китарата. Бях запален по графиката! „Бийтълс“ и „Ролинг Стоунс“ ми помогнаха да започна да мечтая и да си задам въпроса дали бих могъл да стана музикант - това беше още през 60-те години“, разказва той. Талантът обаче не е достатъчен - нужна е огромна отдаденост. „Имало е цена. Съпругата ми отгледа сама двете ни деца, защото със „Сигнал“ постоянно пътувахме. Спал съм повече по хотели, отколкото у дома. Който каже: „Ти си добре - пееш и свириш“, греши“.

Математика

Ето рецептата и на Христо Мутафчиев: „Избрах да съм актьор, защото друго не мога да правя. Успехът е това, че съм стигнал до момент, в който не ми се налага да се напъвам повече, отколкото съм постигнал. Имам всичко, което смятам за важно - семейство, работа - и оттук нататък само държа нивото“, казва Христо Мутафчиев.

Христо Мутафчиев

Той разбира, че е успял, когато започват да го търсят все по-често - за филми, роли, репетиции. „Когато това стана рутина, си казах, че нещата вървят правилно. Избрах тази професия, защото друго не мога. В Пловдив разбрах, че математик няма да стана - а в НАТФИЗ не се учи математика“, шегува се актьорът. Още като дете получава първото си признание. „В детската градина ме взеха за един детски филм. Накрая режисьорът ми подари голяма снимка, на която беше написал: „На моя малък актьор Ичко Мутафчиев - с пожелание да стане голям български актьор“. Тогава реших, че няма какво друго да мисля“.

Формулата за успех е ясна - много работа, постоянство и силен характер. Късметът е, когато шансът срещне професионализма.

Компромиси

„В България понякога нещата са нелогични. Пазарът е малък. Чувствам се успешен, но вътрешният ми барометър иска още“, споделя режисьорът и актьорът Ники Илиев. За него успехът е да правиш това, което обичаш, без да се налага да правиш компромиси само заради пари. Като дете мечтаел да стане футболист, но постепенно губи интерес.

Ники Илиев

„След това се появи киното. Живеех в Пазарджик, недалеч от кино „Млада гвардия“. Тичах да видя кой филм са пуснали. Оттам тръгна всичко“, казва той. Днес Ники има шест реализирани филма - нещо, което смята за успех. „Поемал съм много работа. Правя мои неща. Постоянство, любов към работата и дисциплина - това е“.

Его

„Следвай промяната, която искаш да видиш! Успехът често е храна за егото. Опитвам се да го изключа. Чувствам се успял най-вече като баща“, признава рапърът Венци Венц.

Венци Венц

Дъщеря му е първи клас в музикално училище, а синът му - „един малък ревю бизнесмен“. Първата му детска мечта била да стане президент. „Няма как да се случи - заради татуировките“, смее се той. Втората - космонавт. „На първия ми курс по гмуркане осъзнах, че не е за мен“. Музиката го открива случайно. „Публиката ме избра. Венци Венц се появи като липсата на музиката, която исках да слушам“. Днес той следва принципа: „Бъди промяната днес, която искаш да видиш в живота си утре“. За него успехът е следствие от решения. „По-добре грешно решение, отколкото никакво“.

Балкански шампион по бодибилдинг и финалист на европейско първенство, Емануел Июджи прекъсва кариерата си, защото спортът става прекалено ограничаващ. „Културизмът ти дава това, което ти му даваш. Всичко започна на 15 - събирах списания с американски състезатели. Бях 68 кг, а за състезания стигнах 120 кг“, споделя той.

Шампионът Емануел Июджи.

Успехът според него е баланс. „Да постигнеш това, което искаш, без да губиш човешкото си развитие - личното и менталното. Истинският успех е баланс между личен живот и работа“.

Огледало

Ники Кънчев мечтаел да стане журналист. Но никога не е мечтаел да бъде известен. Още от дете е искал да се занимава с тази професия, пишел статии и имал талант за това. Успехът не е късмет, а много дълъг път, който той е извървял сам през училище и университет. Първата статия, която пише, била за вестник „Струмска победа“ в Плевен.

Ники Кънчев с наградата.

„Успехът е сутрин, когато стана и се погледна в огледалото, да мога да гледам хората в очите и да знам, че ще чуят истина“, казва водещият Крум Савов. Като дете мечтаел да стане футболист, но поради липсата на връзки пътят му се пренасочва.

95% труд, 5% талант е формулата на Крум Савов.

Телевизията го намира случайно - приятел го кани за интервю за „Народен спорт“ и така започва всичко. „95% труд, 5% талант - това е формулата. Но и съдбата си знае своето“.

Любо Ганев: Не е еднократно изкачване

Любо Ганев в очарователна компания.,

Пътят на Любо Ганев започва в спортната зала на родния му град, където едно високо момче открива магията на волейбола. Първо идва любопитството, после – удоволствието от играта, а накрая – голямата любов, която се превръща в съдба. Още като юноша впечатлява с ръст, сила и характер. Треньорите виждат в него не просто талант, а бъдещ лидер. Той самият мечтае да бъде най-добрият – не заради слава, а защото вярва, че когато обичаш нещо истински, трябва да му посветиш всичко.

Следват големите успехи: пробивът в чужбина, силните години в националния отбор, изключителните му спортни резултати, които го превръщат в едно от най-ярките имена в българския и европейския волейбол. Но истинското доказателство за характера му идва след края на активната му кариера. Като президент на Българската федерация по волейбол той влиза в ролята на обединител - човек, който умее да създава екипност, да връща доверието и да модернизира спорта.

Под негово ръководство волейболът у нас започва да диша по-леко: повече прозрачност, по-ясна визия, активна работа с клубовете, развитие на младежките структури и международно признание, което връща България на картата на големите волейболни форуми. Така Любо Ганев доказва, че успехът не е еднократно изкачване, а продължение – когато любовта към играта прерасне в мисия. Днес той е пример за лидер, който превръща личната си сила в общ успех и показва как човек може да остане на върха, когато работи с честност, откритост и страст към това, което прави.

Мариана Маринова