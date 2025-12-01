Т айните досиета за катастрофата на принцеса Даяна в Париж ще останат заключени в продължение на близо шест десетилетия, обгърнати в тайна с наближаването на 30-годишнината от смъртта ѝ през 2027 г., което води до подновен контрол върху причините, поради които документите ще се крият до 2082 г.

Досието от 6000 страници, съставено от френската полиция през 2007 г. след 18-месечно разследване на катастрофата от 1997 г., при която загинаха 36-годишната принцеса Даяна и 42-годишният Доди ал Файед , се съхранява в архивите в мазето на Двореца на правосъдието в Париж, предава Radar Online.

Документите се пазят от въоръжени служители и са защитени от член L. 213-2 от френския кодекс за наследството – което блокира публичния достъп до определени национални архиви за поне 75 години. Тъй като досието е финализирано през 2007 г., то е запечатано най-рано до 2082 г., въпреки че източници сега твърдят, че „френските власти могат да удължат ограничението за неопределено време“.

Говорител на Министерството на правосъдието заяви в един от отказите за отваряне на досиетата: „Досието по разследването се съхранява в архивите на Парижкия апелативен съд. В приложение на член L213-2 от Кодекса за наследството, то не може да бъде прегледано преди изтичането на период от 75 години“. Те добавиха: „Няма онлайн версия на този архив.

С наближаването на 2027 г. – отбелязването на три десетилетия от фаталната катастрофа на Даяна в парижкия тунел „Пон дьо л'Алма“ – няколко фигури, замесени в първоначалното производство, казват, че решението за скриване на досието до 80-те години на 21-ви век рискува да подхрани подозренията, вместо да ги успокои. Един правен източник, запознат с архивите, каза: „Запечатването на документите дълго след като всички замесени са си отишли, само задълбочава усещането, че пълната истина е изместена от обсега – и мнозина вярват, че тези досиета съдържат окончателната истина за обстоятелствата около смъртта на Даяна".